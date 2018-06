DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG erwirbt ausstehende 49% an DEAG Classics AG von Sony und veräußert die Anteile an Raymond Gubbay Limited DGAP-Ad-hoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG erwirbt ausstehende 49% an DEAG Classics AG von Sony und veräußert die Anteile an Raymond Gubbay Limited 26.06.2018 / 16:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 DEAG erwirbt ausstehende 49% an DEAG Classics AG von Sony und veräußert die Anteile an Raymond Gubbay Limited Berlin, 26. Juni 2018 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin - ISIN DE000A0Z23G6, WKN A0Z23G - erwirbt 49% der Aktien an der DEAG Classics AG von Sony Music Entertainment Germany GmbH und hält damit zukünftig 100% an DEAG Classics AG samt deren Beteiligung an der The Classical Company AG (Schweiz). Im Rahmen der Transaktion veräußert DEAG Classics AG ihre Geschäftsanteile an der englischen Raymond Gubbay Limited an Sony Music Entertainment International Limited. Die gemeinsamen Projekte von Raymond Gubbay Limited und Unternehmen der DEAG-Gruppe wie beispielsweise Kilimanjaro Live Limited werden unverändert fortgeführt. Dem DEAG-Konzern fließen aus dem vorstehend genannten Anteilstausch EUR 10,6 Millionen zu, welche unter anderem für zukünftige Akquisitionen verwendet werden sollen. DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Mitteilende Personen: Prof. Peter Schwenkow (CEO), Christian Diekmann (COO/CDO), Detlef Kornett (CMO), Ralph Quellmalz (CFO) +++ Ende der Ad-Hoc-Mitteilung +++ 26.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Potsdamer Straße 58 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-810 75-0 Fax: +49-30-810 75-519 E-Mail: deag@cometis.de Internet: www.deag.de ISIN: DE000A0Z23G6 WKN: A0Z23G Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698751 26.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0Z23G6

AXC0249 2018-06-26/16:46