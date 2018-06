Das Edelmetall Gold kommt trotz zahlreicher Krisenherde nicht aus den Puschen: Was sind die Hauptbelastungsfaktoren? Experten zufolge sorgt vor allem die Währungsentwicklung für Druck. Rohöl: OPEC+ grundsätzlich einig über Förderausweitung Nach der Einigung der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) auf eine höhere Ölproduktion sind zehn weitere, Nicht-OPEC-Förderländer nachgezogen. Dazu gehören Russland und Mexiko, die am Samstag mit den OPEC-Staaten in Wien zusammengekommen sind. Zuletzt hatten die kooperierenden Staaten (OPEC+) in Summe rund 1 Mio. Barrel Öl am Tag weniger produziert, als mit dem Förderlimit von Anfang 2017 vereinbart. Diesen Spielraum wollen die Erdöl-Exporteure nun wieder...

