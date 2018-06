FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum erholt zeigen sich Europas Börsen am Dienstagnachmittag. Die zaghafte Erholung vom Vormittag konnte sich nicht halten, der DAX hält sich mit 12.292 Punkten nur 0,2 Prozent im Plus. Damit ist wie befürchtet bislang kein frisches Geld durch Schnäppchenkäufer an den Markt gekommen. Charttechniker sehen erst bei 12.060 einen Zwischenstopp für den Index.

Konjunktursensible Branchen wie Stahl- und Autowerte werden weiter gemieden. BMW geben weitere 0,7 Prozent nach, Daimler um 0,8 Prozent. Klar erkennbar sind nach Händlerangaben die Umschichtungen in defensive Sektoren: Im DAX steigen Beiersdorf um 2 Prozent, Eon und RWE gewinnen 2 und 1,5 Prozent. Versorger führen auch europaweit die Gewinner an. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich 0,4 Prozent im Plus bei 3.383 Zählern.

In Politik und Wirtschaft läuft alles schief

An der übergeordneten Nachrichtenlage ist weiter alles schlecht und spricht nicht für Käufe. So brodelt der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt USA und China weiter. Und zusätzlich schwächelt das Wachstum in Europa, wie der fallende Ifo-Index am Vortag deutlich zeigte.

Dazu gesellt sich die Gefahr einer neuen Eurokrise, die von der neuen Regierung in Italien ausgelöst werden könnte. Und die Aktienstrategen der Helaba warnen, dass der andauernde Flüchtlingskonflikt zwischen CDU und CSU zum Scheitern der Bundesregierung führen könnte. Dies dürfte auch Europa in einer ohnehin schwierigen Phase schwächen.

"Trotz der zunehmenden Eskalation in der Handelskriegsrhetorik und der starken Rückgänge an den Aktienmärkten in den letzten Tagen liegen wir immer noch deutlich über den Tiefstständen von Anfang des Jahres", warnt Michael Hewson, Marktstratege bei CMC Markets. Der Abverkauf im DAX könnte das erste Anzeichen dafür sein, dass der Damm gebrochen sei und ein noch größerer Ausverkauf mit einem Epizentrum an den europäischen Märkten anstehe.

Defensive Werte gesucht - Versorger mit Spekulation um EDP und EDP Renovaveis

Umschichtungen von institutionellen Anlegern in defensive Sektoren bestimmen das Bild: Versorger zeigen europaweit die meisten Pluszeichen. Im Schnitt beträgt das Plus im Sektor 1,1 Prozent. Auch Veolia, Iberdrola und Terna steigen bis zu 1,6 Prozent. In Lissabon ging es zwischenzeitlich für EDP Renovaveis bis zu 2,5 Prozent nach oben, nach Spekulationen über ein Kaufinteresse der französischen Engie. Trotz eines Dementis der Franzosen notieren sie weiter im Einklang mit dem Sektor im Plus. In der Vergangenheit hatten bereits Chinesen ein Gebot für EDP und deren Tochter unterbreitet, welches die Portugiesen als zu niedrig zurückgewiesen haben.

Auch für Wirecard im TecDAX geht es 5 Prozent aufwärts dank einer Kaufempfehlung der UBS. Gesucht sind darüber hinaus auch die Branchen der Haushaltsgüter und der Einzelhändler, die bis zu 0,6 Prozent zulegen.

Autowerte weiter auf Südkurs

Bei den geschundenen Autowerten geht es dagegen auf breiter Front nach unten, wobei Porsche als Hauptverlierer ein Minus von 1,9 Prozent verzeichnen. Nur Fiat Chrysler ragen mit 2,3 Prozent Plus hervor, da das Unternehmen von einem Handelskrieg mit den USA am wenigsten betroffen wäre.

Bei Zulieferer Elringklinger haben nach der Gewinnwarnung des Vortages die Analysten der Commerzbank und von JPM die Kursziele gesenkt. Die Aktie gibt weitere 2 Prozent nach. Nordex brechen nach einem Sell durch die Citibank um fast 7 Prozen ein. Sixt steigen um 1 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.382,64 0,40 13,43 -3,46 Stoxx-50 3.020,90 0,39 11,63 -4,94 DAX 12.292,42 0,18 22,09 -4,84 MDAX 25.930,88 0,32 83,28 -1,03 TecDAX 2.758,35 0,90 24,72 9,07 SDAX 12.085,33 0,11 12,94 1,67 FTSE 7.558,64 0,65 48,80 -0,07 CAC 5.306,33 0,43 22,47 -0,12 Bund-Future 161,90 -0,23 2,06 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.36 Uhr Mo, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1654 -0,40% 1,1701 1,1685 -3,0% EUR/JPY 128,18 -0,19% 128,26 128,12 -5,2% EUR/CHF 1,1552 +0,02% 1,1553 1,1548 -1,4% EUR/GBP 0,8809 -0,03% 0,8815 1,1354 -0,9% USD/JPY 110,02 +0,26% 109,64 109,64 -2,3% GBP/USD 1,3229 -0,38% 1,3274 1,3268 -2,1% Bitcoin BTC/USD 6.183,63 -1,2% 6.268,53 6.292,84 -54,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,68 -0,06 Deutschland 10 Jahre 0,35 0,32 -0,08 USA 2 Jahre 2,54 2,53 0,65 USA 10 Jahre 2,89 2,88 0,48 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,02 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,58 68,08 +0,7% 0,50 +15,4% Brent/ICE 74,97 74,73 +0,3% 0,24 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,31 1.265,61 -0,6% -7,31 -3,4% Silber (Spot) 16,28 16,33 -0,3% -0,05 -3,9% Platin (Spot) 869,20 867,00 +0,3% +2,20 -6,5% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,2% -0,01 -10,5% ===

