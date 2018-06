Mit ihrem langjährigen Engagement hinsichtlich der Bedürfnisse von Menschen, die mit Diabetes leben, gab Sanofi heute eine neue Entwicklungs- und Vermarktungsallianz bei der American Diabetes Association (ADA) bekannt. Dies fand während der 78. Scientific Sessions in Orlando, Florida, USA statt.

Sensile Medical, Sanofi und Verily (ehemals Google Life Sciences) arbeiten gemeinsam an der Entwicklung und Vermarktung einer konnektiven Insulin Patch Pumpe.

Die drei Partner entwickeln und vermarkten eine neue Generation von «all-in-one» vorgefüllten Insulin Patch Pumpen, die in erster Linie für Menschen mit Typ-2-Diabetes bestimmt sind. Diese Allianz bündelt die Synergien der drei Kooperationspartner optimal. Sanofi als Experte für patientenorientierten Diabeteslösungen und Insulin, Sensile Medical führend in der Entwicklung von Mikropumpen-Technologien für medizinische Anwendungen und Verily's Know-how für die mikroelektronische Integration und digitale Gesundheitstechnologien.

«Unser Ziel ist es, eine neuartige Pumpe zu entwickeln, die sowohl für Menschen mit Typ-2-Diabetes als auch für Menschen mit Typ-1-Diabetes, die heute die Hauptanwender von Insulinpumpen sind, einfach anzuwenden und geeignet ist», erklärt Derek Brandt, CEO von Sensile Medical.

Über Sensile Medical

Sensile Medical ist ein international führendes Schweizer Medizintechnik-Unternehmen im Bereich grossvolumiger Injektoren. In enger Kooperation mit Pharma- und Biotechunternehmen entwickeln wir Lösungen für die Flüssigmedikamentenabgabe. Herzstück unseres Systems bildet die patentierte SenseCore Technologie. Die Mikropumpe ist kostengünstig zu produzieren und äusserst präzise in der Dosierung. Unser Ziel ist, die Brücke vom Medikament zum Patienten zu bauen. Aus diesem Grund zeichnen sich unsere Designs durch Modularität und Flexibilität aus, um die Patientenbedürfnisse bestmöglich zu befriedigen. Sensile Medical beschäftigt rund 120 Mitarbeitende am Hauptsitz in Olten. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.sensile-medical.com oder unser LinkedIn-Profil.

