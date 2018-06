Nach der Megapleite des Containervermieters P&R gerät die BaFin immer stärker in die Kritik. Sind der Aufsichtsbehörde Fehler unterlaufen?

Kai-Wilfrid Schröder weiß, wie man in Bilanzen und Verkaufsprospekten findet, was andere darin verstecken wollen. Die kleinen Unstimmigkeiten in den großen Versprechen von Unternehmen zu finden, ist der Job des Anlegerberaters von Utility Consultants. Größere Unstimmigkeiten hat Schröder auch in den Verkaufsprospekten des Containervermieters P&R ausgemacht. Schon 2017 warnte der Bilanzanalyst vor dem Unternehmen. Genutzt hat es nichts: Vor wenigen Wochen ist P&R für viele Anleger vollkommen überraschend Pleite gegangen. 54.000 von ihnen fürchten nun um ein eingesetztes Kapital von 3,5 Milliarden Euro.

Dabei war Schröder keineswegs der einzige Anlegerschützer, der vor P&R gewarnt hat. Der Münchner Rechtsanwalt und Spezialist für Bank- und Kapitalmarktrecht Peter Mattil wies schon früh auf Unstimmigkeiten bei P&R hin.

Keine Warnsignale kamen hingegen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin), verantwortlich für die Prüfung der Verkaufsprospekte und damit den Schutz der Anleger. Zwar sind die Prüfkriterien für Anbieter am größtenteils unregulierten Grauen Kapitalmarkt stark eingeschränkt. Dennoch muss die BaFin die Prospekte auf Vollständigkeit und Widersprüche prüfen. Immer mehr Kritiker werfen der BaFin vor, genau dies verabsäumt zu haben.

