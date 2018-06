Nach der Pleite von P&R werden Anleger nervös, die bei Wettbewerbern des Containervermittlers investiert haben. Viel Geld steckt in intransparenten Konstrukten - fragwürdige Praktiken inklusive.

Aus allen Ecken der Welt kommen die Containerboxen aus Stahl, die sich im Hamburger Hafen stapeln. Doch ihr Anblick macht Anleger nach der Megapleite von P&R zunehmend nervös. "Die Insolvenz der P&R Gruppe stiftet leider im gesamten Sachwertinvestmentmarkt Unruhe und Verunsicherung", schrieb die Contorhaus Hansestadt Hamburg (CH2) an Anleger. Das Unternehmen mit dem an stolze Hansezeiten erinnernden Namen vertickt Containerinvestments an Anleger - so wie P&R es auch tat. Kein Wunder also, dass "zahlreiche Anleger" von CH2 Auskunft über die Lage am Containermarkt und die "Situation ihrer Investments" einforderten. Sorgen müssten sie sich jedoch keine machen, wie das Schreiben "gleich vorweg" mitteilt: "Es ist alles in Ordnung!"

Doch davon kann an dem Anlagemarkt für die Stahlkisten keine Rede sein. Nach einer der größten Insolvenzen der letzten Jahre braucht es mehr als beruhigende Floskeln. 54.000 Anleger des einstigen Branchenprimus P&R bangen um 3,5 Milliarden Euro. Wöchentlich kommen neue Hiobsbotschaften vom Insolvenzverwalter. Die letzte: Rund eine Million angeblich verkaufte Container von P&R haben möglicherweise nie existiert.

P&R ist nicht mal die erste Pleite bei den Containervermietern. Schon vor zwei Jahren ging die Hamburger Magellan in die Insolvenz. Anlegerschützer blicken nun kritisch auf die noch im Markt verbliebenen Anbieter von Container-Investments: Solvium Capital, Buss Capital und Boxdirect, das hinter Vermittler CH2 steckt.

Üppige Rendite, magere Infos

Sie locken mit in Niedrigzinszeiten sonst nur schwer zu schaffenden Renditen von drei bis fünf Prozent und Teilhabe an einem Markt, dessen Volumen sich von 2000 bis 2016 verdreifacht hat (siehe Grafik). Das Geschäftsmodell der Anlagefirmen ist weitgehend gleich: Anleger kaufen ihnen Container ab und vermieten diese dann an die Anlagefirmen. Diese wiederum vermieten die Stahlkisten an Reedereien, die in ihnen Waren rund um den Globus schippern. Zum Teil weisen die jetzt noch im Markt verbliebenen Anlagefirmen beängstigende Parallelen zu Magellan und P&R auf. "Fast alle aktuellen Investment-Angebote mangelhaft", titelte die Stiftung Warentest im vergangenen Jahr. Laut dem Test seien etwa die Angaben von Buss und Solvium zu deren wirtschaftlicher Lage "so mager, dass Anleger sie nicht beurteilen" könnten. Zudem beklagen Anlegerschützer, dass die Unternehmenskonstrukte oft schwer durchschaubar sind. ...

