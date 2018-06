London (www.fondscheck.de) - Die Ölpreise verzeichneten am Freitag eine Intraday-Rally auf 6 Prozent, nachdem die Märkte infolge der mangelnden Transparenz seitens der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) Spekulationen über die Höhe der Produktionssteigerungen in diesem Jahr angestellt haben, so die Experten von ETF Securities by WisdomTree. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...