FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat in seiner ersten Rede die Kernbotschaften des EZB-Rats vom 14. Juni 2018 wiederholt. Laut dem auf der Website veröffentlichten Redetext sagte De Guindos in der EZB-Anleihemarktkontaktgruppe in Frankfurt: "Die Messgrößen der grundlegenden Inflation sind gedämpft, aber nicht mehr so niedrig wie früher. Der binnenwirtschaftliche Preisdruck nimmt zu, weil die Kapazitätsauslastung steigt und die Arbeitsmärkte enger werden." Die Inflation dürfte auch ohne die Erhöhung der Anleihebestände wie prognostiziert steigen.

Hinsichtlich des Wachstumsausblicks sagte de Guindos, die Wachstumsrisiken seien zwar weitgehend ausgewogen, doch hätten die außenwirtschaftlichen Risiken an Prominenz gewonnen. Der Spanier verwies zudem auf das anhaltend erhöhte Risiko einer hohen Finanzmarktvolatilität.

June 26, 2018 10:42 ET (14:42 GMT)

