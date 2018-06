Mainz (ots) - Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!



Sonntag, 1. Juli 2018, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Heute wird es heiß im "ZDF-Fernsehgarten", denn es findet ein großer Grill-Contest statt. Drei Teams treten gegeneinander an und müssen beweisen, wer am Ende der Meister am Rost ist.



Gäste: Nick Howard, Klubbb3, Lupid, Wingenfelder, Naturally 7, Netta, Matze Knop, Ebene 7, Benoby und andere. Dazu gibt es jede Menge Service rund ums Grillen. Neben diesem kulinarischen Highlight spielt auch die Fußball-WM wieder eine Rolle.



Sonntag, 8. Juli 2018, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



In Italien eine Vorspeise - bei uns die Frage der Fragen: Wer macht die beste Bolo im großen Italien-"Fernsehgarten"? "Dolce Vita" heißt es heute mit Andrea Kiewel und Giovanni Zarrella.



Italienisches Lebensgefühl trifft auf Unterhaltung pur. Musikalische Gäste der Sendung sind unter anderen Angelo Branduardi, Giovanni Zarrella, I Santo California, The Italian Tenors, Hansi Hinterseer, Rosanna Rocci, Nevio, Armando Quattrone und Il Grande Piano.



Sonntag, 15. Juli 2018, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Einmal um die Welt heißt es heute im "ZDF-Fernsehgarten". Passend zum Finale der Fußball-WM begibt sich Andrea Kiewel auf große Weltreise und entdeckt die schönsten Orte.



Heute zu Gast sind unter anderen: Marquess feat. Nene Vasquez, Fools Garden, voXXclub, Christopher Brée, Ruff As Stone, Franziska Wiese und 5 Sensi. Auch König Fußball kommt nicht zu kurz.



Sonntag, 29. Juli 2018, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



"Malle ist nur einmal im Jahr!" Mit Spiel, Spaß und den aktuellsten Party-Hits findet Deutschlands größte Mallorca-Party heute auf dem Mainzer Lerchenberg statt.



Gäste: Jürgen Drews, Peter Wackel, Jürgen Milski, Markus Becker, Tim Toupet, Marry, Tobee, Jörg & Dragan, Olaf Henning, Almklausi, Loona und andere.



