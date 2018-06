Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Solway Investment Group GmbH, Muttergesellschaft eines vertikal

integrierten internationalen Konzerns (gemeinsam als "Solway"

bekannt), gab ihre Betriebs- und Finanzergebnisse für das Jahr 2017,

per Ende 31. Dezember 2017, bekannt.



- 2017 erzielte Solway Konzernumsätze von 419 Millionen USD;

- Der Konzern-EBITDA lag bei 48 Millionen USD, mit einer stabilen

EBITDA-Marge von 12 %;

- Die Produktionskosten stiegen von 341 Millionen USD im Jahr 2016

auf 363 Millionen USD im Jahr 2017, als Ergebnis der

Produktionssteigerung des Fenix-Projekts um 40 %.

- Die gesamten Vermögenswerte des Konzerns belaufen sich auf 1.184

Milliarden USD;

- Basierend auf einem angemessenen Verschuldungsgrad

(Nettoverschuldung zu EBITDA bei Faktor 0,57 für das gesamte Jahr

2017), ist Solway auch weiterhin ein attraktiver Kreditnehmer auf

den internationalen Finanzmärkten.



Ein diversifiziertes Rohstoffportfolio ist eine wesentliche

Strategie zur Aufrechterhaltung kontinuierlicher Gewinne in

wirtschaftlich unsicheren und herausfordernden Zeiten. Solway

errichtet sein Portfolio rund um geringe Cash-Kosten, Disziplin in

der Kapitalanage und ein starkes Cash-Management.



"Ich bin sehr zufrieden mit der stabilen Performance aller

Konzern-Assets trotz der schwachen Rohstoffpreise im Jahr 2017.

Unsere beharrlichen Bemühungen zur Steigerung der Effizienz unseres

Betriebs haben sich bezahlt gemacht und es uns ermöglicht, ein

stabiles Produktionsniveau beizubehalten und zugleich unseren

Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern, den Gemeinden vor Ort, der

Umwelt sowie Geschäftspartnern wie Banken, Lieferanten und Kunden

nachzukommen. Der Konzern ist derzeit auf dem besten Weg, die

Produktion von ProNiCo im Jahr 2018 komplett hochzufahren sowie die

Produktion der PFP-Anlage (Pobuzhsky Ferronickel Plant, Ukraine) zu

steigern und mit dem Ausbau der indonesischen Nickelvorkommen

weiterzumachen, um günstige Bedingungen auf dem Nickelmarkt,

angetrieben durch die zunehmende Annahnme von Elektroautos,

vollständig ausnutzen zu können. Wir haben außerdem vor, die

Erschließung der Kupfervorkommen in Mazedonien und Argentinien zu

beschleunigen, um eine vorteilhafte Diversifizierung im Bereich der

Grundmetalle aufrechtzuerhalten. Wir rechnen damit, dass sich die

Gewinnmarge und die Fähigkeit zur Geldschöpfung als Ergebnis dieser

Maßnahmen beträchtlich verbessern werden", so Dan Bronstein,

Vorsitzender der Geschäftsführung von Solway Investment Group.



Weitere Einzelheiten zu dem Bericht erhalten Sie auf:

http://www.solwaygroup.com



Bei sonstigen Fragen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte

an die Pressestelle der Solway Investment Group unter:

+41-41-740-04-00 oder media@solway.ch.



