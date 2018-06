Dübendorf (ots) -



Anlässlich der 50. Generalversammlung von swissstaffing, ernannten

die Mitglieder mit Leif Agnéus, einem ausgewiesenen Branchenkenner,

ihren neuen Präsidenten. Er übernimmt das Amt von Georg Staub, dem

neu gekürten Ehrenpräsidenten und vormalig langjährigen

Verbandsdirektor.



Unter dem Motto «Flexibilität braucht Stabilität» feiert der

Verband der Personaldienstleister der Schweiz sein Jubiläumsjahr.

Seit 50 Jahren vertritt swissstaffing die Interessen der

Personaldienstleistungsbranche, fördert deren Anliegen und setzt sich

für die Temporärarbeit ein. Der Branchenverband nutzt das

Jubiläumsjahr, um die Temporärarbeit mit ihren vielseitigen Chancen

und Möglichkeiten ins Zentrum zu stellen - aber auch, um die Vielfalt

an HR-Services der Personaldienstleister aufzuzeigen, wie

Temporärarbeit, Feststellenvermittlung, Lohnadministration,

HR-Beratung etc.



Die Temporärarbeit hat sich in den letzten 50 Jahren einen Platz

in der Arbeitswelt erobert, der nicht mehr wegzudenken ist. Dank der

jahrzehntelang erprobten Verbindung von flexibler Arbeit und sozialer

Absicherung ist die Temporärbranche gerüstet, um die

Herausforderungen des Arbeitsmarkts von morgen zu meistern.



Personen:



Georg Staub, Ehrenpräsident swissstaffing: Nach stolzen 28 Jahren

trat Georg Staub als Präsident und vormalig langjähriger

Verbandsdirektor von swissstaffing zurück. Seinen Visionen und Taten

hat swissstaffing und die gesamte Temporärbranche vieles zu

verdanken. Gewichtige Meilensteine auf diesem Weg waren die Schaffung

einer eigenen AHV- und Familienausgleichskasse sowie einer

KTG-Branchenlösung, die stetige Weiterentwicklung der verbandseigenen

Pensionskasse, ab 2000 die SQS-Zertifizierung aller

Verbandsmitglieder und als Meisterstück im Jahr 2012 die Einführung

des allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag

Personalverleih GAVP inklusive Weiterbildungsfonds. Als langjähriger

Direktor schaffte es Georg Staub 2014 seine Nachfolge erfolgreich an

Myra Fischer-Rosinger und ihr Team weiterzugeben, die Kontinuität in

der Weiterentwicklung sicherzustellen und den Verband als Präsident

in die Zukunft zu führen.



Leif Agnéus, Präsident swissstaffing: Mit Leif Agnéus wählten die

Mitglieder an der Generalversammlung einen versierten Branchenkenner

als neuen Präsidenten von swissstaffing. Seine langjährige und

weitreichende Erfahrung erwarb er sich national wie international

u.a. in verschiedenen führenden Funktionen bei Kelly Services,

Europäischen Gremien und als Vorstandsmitglied von swissstaffing.

Mehrsprachig kommuniziert er in der Schweiz auch perfekt über den

Röstigraben hinweg. Seit Februar 2017 agiert er erfolgreich als

General Manager von Manpower Schweiz.



Kontakt:

Blandina Werren, Leiterin Kommunikation

Tel: 044 388 95 35

blandina.werren@swissstaffing.ch

www.swissstaffing.ch

www.die-temporaerarbeit.ch