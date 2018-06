Das Saarland hat einen Vorstoß in Richtung Tesla unternommen, nachdem CEO Elon Musk Deutschland als möglichen Produktionsstandort ins Gespräch gebracht hatte. Nun hat auch der Ministerpräsident des Saarlands den Stift gezückt und an Tesla geschrieben. Selbst die Vize-Regierungschefin hat an dem Brief mitgewirkt. Man möchte das Saarland damit proaktiv als Produktionsstandort ins Spiel bringen.

Wie ist Tesla aktuell in Europa aufgestellt?

Bisher verfügt Tesla über ein Montagewerk ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...