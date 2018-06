Tagesausblick für 27.6.: DAX - die Bären bleiben am Drücker!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte präsentierten sich heute weiterhin labil. Der Handelsstreit zwischen den USA und China beziehungsweise der EU droht weiter zu eskalieren. So erklärte US-Präsident Donald Trump, dass die Untersuchung über Zölle für Autos aus der EU beendet wird. Trump droht, einen 20-prozentigen Einfuhrzoll zu erheben. Ab 6. Juli werden zudem schrittweise über 1.000 Produkte aus China mit einem Strafzoll belegt. Wie China darauf reagiert, ist noch offen. Neben dem eskalierenden Handelsstreit belasteten heute weiterhin die Regierungskrise in Berlin und der bevorstehende EU-Gipfel. Der leicht schwächere Euro/US-Dollar war derweil kaum eine Hilfe.

Morgen stehen wenige Termine im Kalender. Bei den Einzelwerten dürften Automobilwerte und Versorger im Fokus stehen.

Trader und Anleger aufgepasst.

Das neue onemarkets Magazin ist da! Dort lesen Sie unter anderem über interessante Investmentmöglichkeiten in Europa, wie Sie vom Biotech-Boom in Europa profitieren können und worauf Profitrader Christian Schlegel bei seinen Trades achtet!

Unternehmen im Fokus

Donald Trump hat die europäische Autoindustrie im Visier und droht mit Strafzöllen. Die Aktien von BMW, Daimler und VW gaben daraufhin erneut nach. E.On schloss den Verkauf ihrer Uniper-Beteiligung an Fortum final ab. Zudem begann heute die Kohle-Kommission der Bundesregierung mit ihrer Suche nach einem Datum für das Aus des letzten Kohlekraftwerks. Der Termin wird voraussichtlich zwischen 2030 und 2040 liegen. Die Aktien von E.On und RWE zählen heute dennoch zu den größten Gewinnern im DAX. Die Aktien von Krones und ProSiebenSat.1 profitierten jeweils von einer positiven Analystenstudie. Stahlwerte wie Klöckner und Salzgitter setzten derweil ihren Abwärtstrend fort. Salzgitter hat inzwischen den Stand von Ende 2016 und Klöckner das Tief von 2017 erreicht. General Electric plant die Abspaltung der Öl-Service-Gesellschaft Baker Hughes und der Medizintechnik. Die Investoren reagierten jedoch wenig begeistert. Die Aktie von General Electric wurde am Freitag nach Börsenschluss im Dow Jones Industrial Average Index durch Boots Alliance ersetzt.

Hennes & Mauritz und Nike legen Zahlen für das zurückliegende Quartal vor.

Wichtige Termine

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.350/12.450/12.600 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.740/12.140 Punkte

Der DAX konnte sich heute lange Zeit im Bereich des gestrigen Schlussstands oder gar darüber halten. Am späten Nachmittag knickte der Index jedoch ein und gab bis auf 12.200 Punkte nach. Damit droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis in den Bereich von 12.000/12.140 Punkte. Die Bären bleiben somit am Drücker. Viele Bullen werden eine Stabilisierung oder eine Erholung über 12.350/12.450 Punkte abwarten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 5.4.2018 - 26.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.06.2013 - 26.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Mini-Future-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index steigt (Bull) bzw. fällt (Bear)



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkten

Barriere in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX Mini-Future Bull HU7167 11,11 11.107,436277 11.200 Open End DAX Mini Future Bear HU76WB 13,60 13.579,567915 13.500 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.06.2017; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von K.o.-Optionsscheinen finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 27.6.: DAX - die Bären bleiben am Drücker! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).