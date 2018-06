Der Münchner Fensehkonzern ProSiebenSat.1 baut gemeinsam mit dem US-Medienkonzern Discovery eine neue Streaming-Plattform für deutsche Kunden auf und will US-Anbietern wie Netflix und Amazon Konkurrenz bieten. Seit der Einführung seiner Online-Videothek Maxdome im Jahre 2006 versucht ProSiebenSat.1 vergebens die Wohnzimmer in Deutschland zu erobern. Jetzt startet Deutschlands größte private Senderkette den nächsten Versuch, den Marktführern Netflix und Amazon die Kunden abzujagen. Der MDAX-Konzern teilte am Montag mit, in Zusammenarbeit mit dem US-Medienkonzern Discovery den gemeinsamen Aufbau einer "führenden lokalen Streaming-Plattform" zu planen. Die Plattform will das Unternehmen auf die "Wünsche der Zuschauer"...

