Hamburg (ots) - Juliane Leopold wird neue Redaktionsleiterin von tagesschau.de. Das haben die Intendantinnen und Intendanten der neun ARD-Landesrundfunkanstalten auf ihrer Sitzung in Berlin auf Vorschlag des NDR beschlossen. Leopold berät tagesschau.de bereits seit Juni 2016 bei der strategischen Entwicklung der Website; ganz zu ARD-aktuell wechselt sie am 1. Juli. Die ehemalige Chefredakteurin von BuzzFeed Deutschland folgt auf Christiane Krogmann, die auf eigenen Wunsch wieder die Funktion als Chefin vom Dienst der Hauptausgabe der Tagesschau um 20 Uhr übernimmt.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Juliane Leopold bringt beste Voraussetzungen mit: große Nachrichtenkompetenz, umfassende Online-Kenntnisse, Freude an der Teamarbeit. Mit ihr wird ARD-aktuell das Profil von tagesschau.de weiter schärfen."



Dr. Kai Gniffke, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Juliane Leopold. Sie ist außerordentlich innovativ und seit Jahren erfolgreich im Online-Nachrichtengeschäft. Gemeinsam mit ihr möchten wir die Tagesschau als verlässlichen Nachrichtenbegleiter unserer User in der digitalen Welt weiter stärken."



Juliane Leopold, 1983 in Halle/ Saale geboren, studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Es folgten Stationen beim Freitag, der Neuen Zürcher Zeitung und der ZEIT mit den Schwerpunkten Technologie, Gesellschaft und Nachrichten. Sie ist Mitgründerin des Blogs kleinerdrei.org, der für den Grimme Online Award 2014 nominiert wurde, und war 2014 Gründungs-Chefredakteurin des Medienportals Buzzfeed Deutschland. Im selben Jahr wählte die Fachjury des Medium Magazins sie in der Kategorie "Newcomer des Jahres" auf den zweiten Platz. Seit Januar 2016 arbeitet Leopold als freie Journalistin, Daten-Analystin und strategische Beraterin für verschiedene Medien, u. a. für tagesschau.de. Als Redaktionsleiterin wird Juliane Leopold für die Website und die Nachrichten-App der Tagesschau verantwortlich sein. Ihr Team wird unter dem Dach der Nachrichtenmarke Tagesschau zunehmend crossmedial arbeiten. Dafür die Strukturen und Abläufe zu entwickeln, ist eine ihrer Aufgaben.



