Leser auf der ganzen Welt können nun auf der kostenfreien Kindle-App und auf Kindle-Geräten ein wachsendes Angebot von mehr als 12.000 arabischsprachigen Kindle-Büchern genießen

Autoren können nun mit Kindle Direct Publishing Kindle-Bücher auf Arabisch veröffentlichen

(NASDAQ: AMZN) Amazon gab heute bekannt, dass nun Kindle-Kunden auf der ganzen Welt auf Kindle-Geräten und auf der kostenfreien Kindle-App für iPhone, iPad, Android-Smartphones und -Tablets sowie Fire-Tablets ein wachsendes Angebot von mehr als 12.000 Kindle-Büchern in arabischer Sprache genießen können. Ab heute finden Leser im Kindle Store ein großes Angebot an beliebten Titeln in arabischer Sprache, darunter Bücher führender Autoren wie zum Beispiel Naguib Mahfouz und Nizar Qabani, Bestseller wie Al Aswad Yaliko Biki und Harbo Alkalbi Athania (Gewinner des International Prize for Arabic Fiction 2018), Klassiker wie Ibn Khaldoun's Muqadimah, die Gedichtesammlung von Al-Mutanabbi sowie Kalila wa Dimna; darüber hinaus übersetzte englischsprachige Bestseller wie zum Beispiel "Wie man Freunde gewinnt. Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden" (englischer Originaltitel: "How to Win Friends and Influence People"), "Gregs Tagebuch" (englischer Originaltitel: "Diary of a Wimpy Kid"), "Eine Geschichte aus zwei Städten" (englischer Originaltitel: "A Tale of Two Cities" und "Harry Potter und der Stein der Weisen" (englischer Originaltitel: "Harry Potter and the Philosopher's Stone"). Kunden können arabischsprachige Kindle-Bücher auf bestehenden Amazon-Websites wie zum Beispiel www.amazon.com/KindleArabic, www.amazon.co.uk/KindleArabic und www.amazon.de/arabischeEbooks bestellen.

"Wir freuen uns, arabische Kindle-Bücher für hunderte Millionen von Arabisch sprechenden Menschen auf der ganzen Welt verfügbar zu machen", sagte David Naggar, Vice President von Kindle. "Dies ist ein weiterer Schritt in unserem fortlaufenden Bemühen, den Lesern mehr Auswahl und ein größeres Angebot anzubieten."

Amazon hat die gleichen Kindle-Funktionen, die von den Kunden auf der ganzen Welt geliebt werden, auch für das Lesen der arabischen Sprache eingeführt. Mit der Kindle-App und mit den Kindle-Geräten können Sie Bücher vor dem Kauf testen, Wörter in einem Wörterbuch nachschlagen, Ihr Leseerlebnis individualisieren, indem Sie Textgröße, Randeinstellungen und Hintergrundfarbe anpassen, Text in einem Buch suchen und Ihre Lieblingsbuchzitate hervorheben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kindle-Kunden auf der ganzen Welt unser führendes Angebot an arabischen Büchern anbieten können", sagte Bassam Chebaro, CEO von Arab Scientific Publishers. "Wir sehen bereits ein großes Interesse bei unseren besten Autoren, Schriftstellern und Wissenschaftlern, die ihre arabischen Titel auf Kindle veröffentlichen möchten."

"Endlich wird mein Werk Leser der arabischen Sprache auf der ganzen Welt erreichen", meinte der Bestsellerautor Ahlam Mosteghanemi. "Ich freue mich sehr, dass Amazon diesen Service eröffnet hat und die Barrieren zwischen dem arabischen Buch und seinen Lesern aufhebt."

Veröffentlichen Sie Ihre arabischen Bücher mit Kindle Direct Publishing

Die Unterstützung von Büchern in arabischer Sprache auf dem Kindle bietet auch neue Möglichkeiten für Autoren, die ihre Bücher jetzt auf Arabisch mit Kindle Direct Publishing veröffentlichen können. Dadurch können Autoren ihre E-Books einfach hochladen und Millionen von Lesern auf der ganzen Welt erreichen. Um mehr über Kindle Direct Publishing zu erfahren, besuchen Sie bitte: http://kdp.amazon.com.

