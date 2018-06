260 Stellen fallen beim Windkraftkonzern Siemens Gamesa weg. Vor allem der Offshore-Sparte Adwen fehlen neue Aufträge - sie wird deshalb künftig keine neuen Anlagen mehr produzieren.

Beim Windkraftkonzern Siemens Gamesa fallen in Deutschland weitere 260 Stellen weg. In der Offshore-Sparte Adwen, die Windräder auf hoher See herstellt, wird damit bis Ende 2020 mehr als jeder zweite der bisher 480 Arbeitsplätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...