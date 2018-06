München (ots) - Das Thema:



Schicksalstage für die Regierung: Was plant Horst Seehofer?



Es sind dramatische Tage in Berlin, München und Brüssel: Am Donnerstag reist die Kanzlerin zum EU-Gipfel, um im letzten Moment eine europäische Lösung in der Asyldebatte zu schmieden. Werden die Amtskollegen der EU ihr folgen? Wie angeschlagen ist Angela Merkel nach den massiven Attacken aus der CSU? Kommt es zu einem Showdown zwischen ihr und ihrem größten Rivalen, Innenminister Horst Seehofer - mit unabsehbaren Folgen für die Republik?



Im Einzelgespräch: Horst Seehofer (CSU, Bundesinnenminister)



Weitere Gäste: Ferdos Forudastan (Innenpolitikchefin "Süddeutsche Zeitung") Hans-Ulrich Jörges ("Stern"-Kolumnist) Christoph Schwennicke ("Cicero"-Chefredakteur)



