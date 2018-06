Am Dienstag hat der DAX nach einem guten Tagesstart doch noch nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.234,34 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Die Aktien von Beiersdorf waren kurz vor Handelsschluss an der Spitze der Kursliste und gegen den Trend im Plus, gefolgt von den Aktien der Energiekonzerne Eon und RWE. Eon hatte am Dienstag mitgeteilt, dass der Verkauf der Kraftwerkstochter Uniper nun abgeschlossen ist. Der Verkauft ist Teil einer Unternehmensstrategie, zu der auch der Kauf der RWE-Tochter Innogy und der Verkauf der eigenen Ökostromproduktion an RWE gehört. Am Ende der Kursliste befanden sich kurz vor Handelsende Aktien von Thyssenkrupp, Lufthansa und Commerzbank im Minus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer.

Ein Euro kostete 1,1661 US-Dollar (-0,34 Prozent).