BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar vor der Sitzung des Koalitionsausschusses von CDU, CSU und SPD haben die Sozialdemokraten die Union zur Beendigung ihres Asylstreits aufgefordert. Der Machtkampf zwischen den Schwesterparteien lähme die gemeinsame politische Arbeit, erklärte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles am Dienstag in Berlin. Am späten Abend wollten sich die drei Regierungsparteien im Kanzleramt treffen, um über innen- und europapolitische Themen zu sprechen.

Es gebe "große soziale Herausforderungen" im Land und die dürften nicht dem Streit in der Union zum Opfer fallen, sagte Nahles und nannte als Beispiel unter anderem die Schaffung des sogenannten sozialen Arbeitsmarktes. Es liege an der Union, diese Selbstblockade aufzuheben, erklärte die SPD-Vorsitzende.

CSU hat noch Fragen

Die CSU will im Koalitionsausschuss unter anderem Fragen zu den deutsch-französischen europapolitischen Beschlüssen beantwortet haben, die vor wenigen Tagen beim Ministerrat in Meseberg getroffen wurden.

Für seine Partei sei noch nicht klar, wie beim neuen ESM-Rettungsschirm die Beteiligungsrechte des Bundestages aussehen sollen, nannte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt einen Kritikpunkt. Ein weiteres Fragezeichen stehe hinter dem Eurozonenbudget. Dieses solle sich ja aus Steuereinahmen speisen, Europa habe aber ja bekanntlich keine eigenen Steuereinnahmen. Ein Steuerrecht für Europa lehne seine Partei aber ab. Die CSU sei auch weiterhin gegen einen europäischen Finanzminister.

Das Baukindergeld sorgt für Streit

Dobrindt sprach sich auch gegen den Plan aus, europäische Investitionen anstelle von nationalen Ausgaben zu setzen. Denn dies würde unterm Strich kein Plus an Investitionen bringen, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart sei. Der Landesgruppenchef erneuerte zudem das Nein der CSU zu einer europäischen Arbeitslosenversicherung und lehnte die für die übernächste Europawahl geplanten länderübergreifenden Wahllisten ab.

Streit zwischen Union und SPD gibt es zudem über die Ausgestaltung des geplanten Baukindergeldes. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will am geplanten Budget von zwei Milliarden Euro unbedingt festhalten und deshalb einen Deckel einführen: Das Baukindergeld soll es nur bis zu einer Fläche von 120 Quadratmetern geben. Die Unionsfraktion hingegen wertet das als unerlaubte Abweichung vom Koalitionsvertrag und pocht auf die bisher getroffenen Abmachungen.

