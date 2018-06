BERLIN (Dow Jones)--Vor dem abendlichen Krisentreffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Fraktionsgemeinschaft mit der CSU beschworen. "Auch ich halte die Gemeinschaft von CDU und CSU für eine Schicksalsgemeinschaft", sagte Merkel laut einem Teilnehmer in der Unions-Fraktionssitzung unter Beifall im Reichstag. Diese werde auch Bestand haben, ergänzte die Kanzlerin.

CDU und CSU fechten einen harten Streit um Grenzkontrollen und die richtige Asylpolitik aus, der das Bündnis und die Regierung beinahe hat platzen lassen. Die CSU besteht auf verschärften Grenzkontrollen und der Zurückweisung von bereits in anderen Ländern registrierten Flüchtlingen. Merkel will das verhindern, weil sie das Ende eines Europas ohne Schlagbäume fürchtet.

Die Christsozialen haben der CDU-Vorsitzenden bis zum EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag ein Ultimatum gesetzt, um Rücknahmeabsprachen mit einzelnen Ländern wie Italien und Griechenland zu erreichen. Rom stellt sich allerdings quer und will keinen einzigen Flüchtling, der bereits in Italien registriert wurde, aus Deutschland zurücknehmen.

Für den Fall, dass Merkel keine Ergebnisse vom Gipfel mitbringt, will CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer die Zurückweisung anweisen. Nachdem die CSU-Spitze am Wochenende noch einmal Öl in das Feuer gegossen hatte, beruhigte sich die Rhetorik vor dem Koalitionsausschuss.

