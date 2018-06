Mats Hummels ist wieder fit. Das sagte Bundestrainer Jogi Löw am Dienstag vor dem Entscheidungsspiel gegen Südkorea.

Hummels habe zwei Tage trainiert und nun überhaupt keine Probleme mehr, so Löw. Gegen Schweden war er wegen einer Verletzung im Training ausgefallen. Gegen Südkorea muss Deutschland am Mittwoch mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen, um ganz sicher und aus eigener Kraft ins Achtelfinale einzuziehen. Gegen die Asiaten müsse die Mannschaft vor allem Ballverluste vermeiden, so Löw.

Die Südkoreaner versuchten stets, in der Mitte den Ball zu bekommen und dann ihr Spiel zu machen. Die zu erwartende Hitze in Kasan werde der deutschen Mannschaft vermutlich nicht mehr Mühe machen als den Südkoreanern, so der Bundestrainer in seiner Analyse vor dem Spiel.