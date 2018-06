Im Kampf gegen die übermächtig wirkende US-Konkurrenz wollen sich deutsche Fernsehkonzerne verbünden. Die ARD prüft nun eine eigene Beteiligung.

Die ARD will die von den Konkurrenten Pro Sieben Sat 1 und Discovery angebotene Kooperation im Online-Videogeschäft unter die Lupe nehmen. "Wir werden uns das genau ansehen", sagte der ARD-Vorsitzende und Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, am Dienstag in Berlin. Es sei aber zu früh, um das Angebot zur Zusammenarbeit zu bewerten.

Wilhelm sagte, er selbst habe in der Vergangenheit die Idee einer Plattform ins Spiel gebracht. Dies sei aber weiter gefasst und ziele nicht nur auf Unterhaltung ab, sondern auch auf Themen wie Information, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...