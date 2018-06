Bei der Fußball-WM in Russland haben sich Dänemark und Frankreich am Dienstag mit einem 0:0 torlos getrennt und damit beide unter Publikumspfiffen das Ticket aus Gruppe C ins Achtelfinale gelöst. Schon vorher war klar, dass ein Unentschieden beiden Mannschaften reichen würde.

In der parallel ausgetragenen Partie Australien-Peru hätten die Aussis allerdings gewinnen müssen, um im Falle einer Niederlage der Dänen noch Chancen aufs Weiterkommen zu haben. Stattdessen gewannen aber die Südamerikaner mit 2:0. Frankreich bestreitet damit als Gruppenerster sein Achtelfinale am Samstag gegen den Zweiten der WM-Gruppe D. Dänemark spielt am Sonntag gegen den Sieger der Gruppe D. In dieser Gruppe ist noch für alle Mannschaften ein Weiterkommen möglich: Gruppenerster kann aber nur Kroatien oder Nigeria werden, Gruppenzweiter können alle werden, auch Island oder Argentinien - die Entscheidung fällt am Abend.