Die Unionsfraktion will am Freitag im Bundestag mit großer Mehrheit weiteren Hilfen für Griechenland zustimmen. Bei einer Abstimmung in einer Fraktionssitzung am Dienstag gab es nur sechs Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Das hoch verschuldete Griechenland soll zum Abschluss des Euro-Rettungsprogramms noch einmal 15 Milliarden Euro an Krediten als Finanzpolster und Schuldenerleichterungen erhalten. Dafür verpflichtet sich Griechenland zur Fortsetzung des Spar- und Reformkurses. Auf dieses Paket hatte sich die Eurogruppe geeinigt. Es ist die letzte Tranche aus dem seit 2015 laufenden dritten Rettungsprogramm.

Die Milliardenhilfen für Griechenland waren auch in der Unionsfraktion in den vergangenen Jahren umstritten. Die CDU-Finanzpolitiker Ralph Brinkhaus und Eckhardt Rehberg hatten die Einigung in der Eurogruppe als Kompromiss bezeichnet, den die Unionsfraktion mittragen könne.

Griechenland wird seit 2010 mit internationalen Kredithilfen vor dem finanziellen Kollaps bewahrt. Im Sommer läuft das Hilfsprogramm aus und das Land soll ab August wieder auf eigenen Füßen stehen./hoe/DP/she

AXC0277 2018-06-26/18:04