Pratteln / Zürich - Die IC information company AG hat am 8. Mai 2018 die Veranstaltung SplunkLive! in Zürich besucht. Mit ihrer Entwicklung CurIX (Cure Infrastructure in XaaS) setzt die IC auf die bestehende Produktpalette von Splunk auf, um Systemadministratoren und IT-Security-Verantwortlichen weitere Auswertungsmöglichkeiten und insbesondere deutlich frühere Alarmierungen zu ermöglichen.

Auf der Veranstaltung konnten Dr. Uli Siebold (Head of Development CurIX) und Fabrizio Faustinoni (CurIX Software Architekt) mit Endkunden sowie Splunk-Mitarbeitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...