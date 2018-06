Bei der Umsetzung des neuen Telemedien-Staatsvertrags wollen die ARD-Anstalten gemeinsam vorgehen. Die Online-Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender sollen künftig ihren Schwerpunkt auf Bewegtbild und Ton legen.

Mit diesem Grundsatzbeschluss hatten die Ministerpräsidenten Mitte Juni eine Lösung für den jahrelangen Streit zwischen Verlegern und ARD und ZDF gefunden. "Wir werden jetzt Gespräche zwischen Onlinern, Juristen und den technisch verantwortlichen Kollegen führen und uns untereinander koordinieren", sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm am Dienstag nach der Intendantensitzung in Berlin.

Für die gemeinsame Schlichtungsstelle für Streitfälle zwischen Verlagen und öffentlich-rechtlichen Sendern in der Frage, welche Angebote von ARD und ZDF im Internet nach den neuen Regeln zulässig sind, soll es keinen wechselnden Vorsitz geben, sagte Wilhelm.

Der ARD-Vorsitzende betonte, es sei außerdem eine Schlichtungs-, keine Schiedsstelle. Sie habe Empfehlungen auszusprechen. Ob diese aufgegriffen würden oder nicht, liege dann in der Verantwortung der Geschäftsleitung der jeweiligen Anstalt, gegebenenfalls unter Beteiligung von deren Gremien. "Wenn das nicht zur Zufriedenheit eines beschwerdeführenden Verlages ausgeht, bleibt weiterhin der Weg zum Gericht." Das Ziel sei aber, im Gespräch zu bleiben.

Über die bisherigen Live-Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland äußerte sich ARD-Programmdirektor Volker Herres ausgesprochen zufrieden. Das neue Konzept, überwiegend aus Deutschland zu produzieren mit vergleichsweise wenig Mitarbeitern vor Ort, sei aufgegangen. "On Air kann sich das absolut sehen lassen", sagte Herres. "Es hat die gleiche redaktionelle und produktionstechnische Qualität, die wir bei ARD und ZDF gewohnt sind."

Auch die Zuschauerresonanz sei positiv: "Wir haben ganz ähnliche Werte wie beim letzten Mal in Brasilien. Wenn man den Schnitt nimmt, liegt es ein klein bisschen darunter. Das hat aber damit zu tun, dass wir in Brasilien eine etwas bessere Zeitzone hatten." Mit 27,48 Millionen Zuschauern beim Spiel Deutschland gegen Schweden habe man den Spitzenwert des Jahres erreicht. "Und jenseits des linearen Fernsehens haben wir noch einmal 1,9 Millionen, die im Streaming oder mobil das Spiel verfolgt haben und noch mal 1,3 Millionen, die es am Desktop oder Laptop gesehen haben", erklärte Herres.

Für diesen Sommer kündigte Herres eine Staffel mit aktuellen Reportagen an, die jeweils montags um 21.45 Uhr zu sehen sein werden.

Die 30-minütigen Filme sind laut ARD Ergebnis langfristiger Recherchen von Autoren aus den Redaktionen der politischen Magazine im Ersten. Das Themenspektrum reicht vom Verkehrskollaps bis zum Versuch europäischer Regierungen, die Zahl der Flüchtlinge aus Afrika zu begrenzen, die nach Europa wollen. Start der Reportagereihe ist am 23. Juli.

Beim "ARD Radiofestival 2018" bieten die Kulturradios der ARD acht Wochen lang ein Programm für Sommerabende. Dazu zählen an insgesamt 57 Abenden vom 14. Juli bis zum 8. September Konzert- und Opernübertragungen von großen europäischen Musikfestivals, Gespräche und Lesungen, Jazz und Kabarett. Zu den Höhepunkten gehören der ARD zufolge die Live-Übertragung der Festspiel-Eröffnung in Bayreuth mit Wagners Oper "Lohengrin", die Eröffnungspremiere der Salzburger Festspiele mit Mozarts "Die Zauberflöte" und die Saisoneröffnung der Berliner Philharmoniker unter der Leitung ihres neuen Chefs Kirill Petrenko.

Nach den neuen Daten der "ARD-Akzeptanzstudie 2018", deren zweiter Teil nun vorgestellt wurde, sind 86 Prozent der Befragten der Ansicht, die ARD-Sender gingen "verantwortungsvoll mit Themen um". Für 77 Prozent bereiten sie "wichtige Themen verständlich auf", für 79 Prozent bieten sie "vertrauenswürdige Inhalte" - bei diesem Aspekt ist die Einschätzung der 14- bis 24-Jährigen (87 Prozent) sogar größer als in anderen Altersgruppen (bei den 25- bis 49-Jährigen: 73 Prozent; bei den Befragten über 50: 82 Prozent).

Neue Redaktionsleiterin von "tagesschau.de" wird am 1. Juli die frühere Chefredakteurin von "BuzzFeed Deutschland", Juliane Leopold, wie die ARD-Intendanten auf Vorschlag des NDR beschlossen haben. Sie löst Christiane Krogmann ab, die nach ARD-Angaben auf eigenen Wunsch wieder die Funktion als Chefin vom Dienst der Hauptausgabe der "Tagesschau" um 20.00 Uhr übernimmt. Leopold berät "tagesschau.de" schon seit Juni 2016 bei der strategischen Entwicklung des Auftritts im Netz. Als Redaktionsleiterin wird sie für die Webseite und die Nachrichten-App der "Tagesschau" verantwortlich sein./ah/DP/she

