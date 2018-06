ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenauftakt ist es am Dienstag an der schweizerischen Börse etwas ruhiger zugegangen. Der Markt verzeichnete leichte Gewinne. Dennoch schwelen im Hintergrund weiter die Handelskonflikte. Dabei verschärft sich die Rhetorik in dem Streit weiter. US-Präsident Donald Trump will den Verkauf bestimmter US-Technologiefirmen untersagen, wenn sich der Käufer zu mehr als einem Viertel in der Hand chinesischer Investoren befinde. Zudem sollen zusätzliche Exporte im Technologie-Sektor nach Peking blockiert werden.

Laut Medienberichten hat der chinesische Ministerpräsident Xi Jinping nun erklärt, sein Land werde bei weiteren US-Sanktionen "zurückschlagen". Die Marktteilnehmer gehen davon aus, das der Streit zwischen Amerika, Europa und China noch länger die Schlagzeilen bestimmen dürfte. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 8.478 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen 2 Aktien. Umgesetzt wurden 39,29 (zuvor: 49,19) Millionen Aktien.

Die Swatch-Aktie zeigte sich leicht erholt, nachdem sie in jüngster Zeit unter den Sorgen wegen des Handelskonflikts gelitten hatte. Nun rückte sie um 0,9 Prozent vor, während die Aktie des Wettbewerbers Richemont sich lediglich um 0,1 Prozent verbesserte. ABB tendierten unverändert. Die Analysten von JP Morgan haben das Kursziel der Aktie leicht gesenkt, von 23,50 auf 22,50 Franken.

Dagegen legten Swisscom um 0,1 Prozent zu. Hier haben die Experten von Macquarie die Einstufung auf Outperform von Underperform erhöht. Bei der Einführung des Mobilfunkstandards 5G sei Swisscom den anderen großen europäischen Telekom-Unternehmen voraus, sagt Macquarie.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2018 11:38 ET (15:38 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.