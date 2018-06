Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sonntag, 1. Juli 2018, 18.00 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Sommerzeit ist Lesezeit: In der 3sat-Sendung "Buchzeit" am Sonntag, 1. Juli 2018, 18.00 Uhr, präsentieren Gert Scobel sowie Barbara Vinken (Universität München), Katrin Schumacher (MDR) und Sandra Kegel (FAZ) ihre Buchauswahl des Sommers. Im Frankfurter Osthafen, zwischen Europäischer Zentralbank und Mainufer, diskutieren sie unter anderem über die neuen Romane von Ralf Rothmann, Virginia Reeves, David Mitchell und Slavenka Drakulic.



"Der Gott jenes Sommers" heißt der neue Roman von Ralf Rothmann. Im Mittelpunkt steht die zwölfjährige Louisa, die die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs auf dem Land erlebt. Ein Roman über ideologische Verblendung, Denunziation, Gewalt und darüber, was all das für ein Kind bedeutet.



Mileva Einstein hat studiert, mit ihrem Mann zusammen gearbeitet und drei Kinder bekommen. Doch Albert Einstein verlässt seine Frau und lässt sich scheiden. Slavenka Drakulic, eine der bedeutendsten Autorinnen Kroatiens, erzählt diese Geschichte in ihrem neuen Roman "Mileva Einstein oder die Theorie der Einsamkeit".



Ein magischer Garten in einem Nobelviertel, darin ein Spukhaus, in dem Menschen verschwinden, alle neun Jahre am letzten Sonntag im Oktober. Was passiert mit ihnen? David Mitchell erzählt davon in seinem fantasiereichen Schauerroman "Slade House".



Ein Südstaaten-Roman im Stile der ganz großen amerikanischen Autoren, erzählt von einer Debütantin: Virginia Reeves. Mit "Ein anderes Leben als dieses" gelang ihr auf Anhieb der Sprung auf die Longlist des "Man Booker Prize".



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/buchzeit



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121