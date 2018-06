Zürich - Nach dem Kursrutsch am Vortag hat die Schweizer Börse am Dienstag Boden gefunden. Der Leitindex SMI pendelte in einer Berg- und Talfahrt um den Schlussstand vom Montag herum und schloss letztendlich leicht im Plus. Händler sprachen von einem richtungslosen Handel angesichts des von den USA angezettelten Handelsstreits mit der EU und China, der immer noch an den Nerven der Börsianer zerrt.

Es herrsche Vorsicht bei den Anlegern, sagte ein Händler. Denn niemand wisse, wie es in der Auseinandersetzung weitergehe. "Unsicherheit ist nie gut für die Börse." Die US-Regierung erwägt, chinesische Investitionen in den USA einzuschränken. Chinas Präsident Xi Jinping verschärfte daraufhin einem Bericht zufolge erneut den Ton im Handelszwist, womit die Beschwichtigungsversuche aus Peking vorbei sind.

Ein Händler betonte die enge Verzahnung der internationalen Lieferketten. Damit könnten amerikanische Strafzölle auf Importe aus der EU und China auch Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben. Dies zeigt sich bereits am Beispiel von Harley-Davidson, das die Produktion von Motorrädern für den europäischen Markt aus den USA abziehen will, um den EU-Gegenmassnahmen zu entgegen. Dies löste bei Trump einen Wutanfall aus.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann bis Börsenschluss 0,23 Prozent auf 8'477,98 ...

