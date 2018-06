Die Anforderungen an die Tariffähigkeit von Gewerkschaften sind nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts durch Mindestlohn- und Tariftreuegesetz nicht kleiner geworden. Die höchsten deutschen Arbeitsrichter hoben am Dienstag in Erfurt ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamburg zur Tariffähigkeit der zum christlichen Gewerkschaftsbund gehörenden Arbeitnehmervereinigung DHV auf. Die Richter in Hamburg seien zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Anforderungen an die Durchsetzung- und Leistungsfähigkeit der DHV durch die beiden Gesetze gesunken seien, entschied der Erste Senat.

Zudem machten die Bundesrichter deutlich, dass für die Tariffähigkeit erforderliche Schlagkraft in Arbeitskämpfen auch von der Mitgliederzahl abhängt. Die DHV könnte sich auch nicht darauf stützten, dass sie seit Jahren Tarifverträge abgeschlossen habe. Die Verträge seien teilweise außerhalb ihres Organisationsbereichs oder mit wechselnden Zuständigkeiten geschlossen worden, so die Bundesrichter.

Über die Tariffähigkeit der DHV, die von den DGB-Gewerkschaften IG Metall, Verdi sowie Nahrung, Genuss, Gaststätten angezweifelt wird, muss nun das Landesarbeitsgericht erneut entscheiden. Der Fall wurde nach Hamburg zurückverwiesen.

In dem Verfahren hatte die DHV, die nach mehreren Satzungsänderungen Arbeitnehmer bei privaten Banken, im Handel, bei Rettungsdiensten, beim Roten Kreuz oder Steuerberatern vertritt, mit rund 75 000 angegeben. Die DGB-Gewerkschaften gehen dagegen von höchstens 10 000 DHV-Mitgliedern aus./ro/DP/she

