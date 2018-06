DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.368,72 -0,01% -3,86% Stoxx50 3.011,69 +0,08% -5,23% DAX 12.234,34 -0,29% -5,29% FTSE 7.537,92 +0,37% -0,07% CAC 5.281,29 -0,05% -0,59% DJIA 24.329,96 +0,32% -1,57% S&P-500 2.727,06 +0,37% +2,00% Nasdaq-Comp. 7.567,22 +0,47% +9,62% Nasdaq-100 7.079,98 +0,59% +10,69% Nikkei-225 22.342,00 +0,02% -1,86% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,02 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,15 68,08 +3,0% 2,07 +18,1% Brent/ICE 76,29 74,73 +2,1% 1,56 +17,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,42 1.265,61 -0,4% -5,19 -3,3% Silber (Spot) 16,29 16,33 -0,2% -0,04 -3,8% Platin (Spot) 869,20 867,00 +0,3% +2,20 -6,5% Kupfer-Future 2,99 2,99 +0,1% +0,00 -10,2%

Die Ölpreise machen am Dienstag einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Förderausfälle an einem kanadischen Ölsandvorkommen und die Ungewissheit bezüglich libyscher Ölexporte stützten die Preise, heißt es. Allerdings verhinderten die am Wochenende beschlossene Erhöhung der Opec-Fördermenge und der Handelskonflikt der USA mit anderen großen Volkswirtschaften eine deutlichere Erholung.

Gold wird verkauft, nachdem sich der Dollar von seinem jüngsten Rücksetzer erholt hat.

FINANZMARKT USA

Nach dem kräftigen Rückschlag, den die US-Börsen zu Wochenbeginn einstecken mussten, kommt es am Dienstag zu Erholungsansätzen. Der weiter schwelende Handelsstreit zwischen den USA und anderen Ländern verhindert jedoch, dass die Kurse stärker zulegen. Konjunkturdaten spielen in dieser Situation nur eine untergeordnete Rolle. Der Case-Shiller-Hauspreisindex wies etwas sinkende Preise für Einfamilienhäuser im April aus. Beobachter werten das als Hinweis, dass steigende Zinsen die Kaufbereitschaft gemindert bzw die Möglichkeiten potenzieller Käufer eingeschränkt haben. Der Index des Verbrauchervertrauens für Juni lag minimal über den Prognosen. Staatsanleihen stoßen mit der wirtschaftspolitischen Unsicherheit auf leichtes Interesse. Im Gegenzug sinkt die Rendite der zehnjährige US-Anleihen um 1 Basispunkt auf 2,87 Prozent. Unter den Einzelwerten verliert Dow-Neumitglied Walgreens 1,5 Prozent. Absteiger General Electrics steigt jedoch um gut 7 Prozent. Hier stützen die Pläne zur Verschlankung des Konzerns. Ein negativer Analystenkommentar drückt derweil die Intel-Aktie um 1,8 Prozent. Bernstein hat die Titel auf Underperform von Market Perform abgestuft. Fitbit legen leicht zu, nachdem der Analyst von Cascend Securities, Eric Ross, einen gemischten Bericht über die Aussichten von Fitbit veröffentlicht hat. Die Verkäufe der Versa Smartwatch des Unternehmens schienen sich nach seinen Berechnungen zu verlangsamen, doch der Verkauf des Produkts im zweiten Quartal könnte dem Unternehmen helfen, Einnahmen über dem Konsens für diesen Zeitraum zu erzielen. Die Aktie gewinnt 0,2 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach den jüngsten heftigen Kursverlusten kam es am Dienstag nur zu zaghaften Erholungsansätzen an den europäischen Börsen. Beobachter verwiesen auf den Handelsstreit der USA mit China und anderen Ländern, das schwächelnde Wirtschaftswachstum in Europa und die Gefahr einer neuen Eurokrise, die von der neuen Regierung in Italien ausgelöst werden könnte. Und nicht zuletzt drohe die Bundesregierung am Flüchtlingskonflikt zwischen CDU und CSU zu scheitern. Konjunktursensible Sektoren wie etwa Automobilwerte wurden daher weiter gemieden. Der Sektor tendierte kaum verändert ein. Nur Fiat Chrysler ragten mit plus 2,8 Prozent hervor, da das Unternehmen von einem Handelskrieg mit den USA am wenigsten betroffen wäre. Institutionelle Anlegern schichteten ansonsten in defensive Sektoren um, besonders in Versorger. Im Schnitt betrug das Plus im Sektor 0,9 Prozent. In Lissabon gewannen EDP Renovaveis nach Spekulationen über ein Kaufinteresse der französischen Engie 6,3 Prozent, trotz eines Dementis der Franzosen. Engie gewannen 0,5 Prozent. Im TecDAX profitierten Wirecard (+4,3 Prozent) von einer Kaufempfehlung der UBS. Bei Zulieferer Elringklinger haben nach der Gewinnwarnung des Vortages die Analysten der Commerzbank und von JPM die Kursziele gesenkt. Die Aktie gab weitere 2,8 Prozent nach. Sixt stiegen um 1,7 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.36 Uhr Mo, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1672 -0,25% 1,1701 1,1685 -2,9% EUR/JPY 128,34 -0,07% 128,26 128,12 -5,1% EUR/CHF 1,1559 +0,08% 1,1553 1,1548 -1,3% EUR/GBP 0,8817 +0,06% 0,8815 1,1354 -0,8% USD/JPY 109,97 +0,21% 109,64 109,64 -2,4% GBP/USD 1,3238 -0,31% 1,3274 1,3268 -2,0% Bitcoin BTC/USD 6.139,86 -1,9% 6.268,53 6.292,84 -55,0%

Der Dollar erholt sich am Dienstag von dem Rücksetzer, den er aufgrund der Zuspitzung des Zollstreits am Tag zuvor erlebt hat. Der Euro fällt wieder deutlicher unter die Marke von 1,17 Dollar. Die Analysten von Nordea halten es für möglich, dass der Euro bis auf 1,15 Dollar zurückfällt, nachdem die EZB kürzlich signalisiert hat, dass sie frühestens im Sommer kommenden Jahres die Zinsen erhöhen werde. Die Inflation in der Eurozone sei noch zu niedrig, um frühere Zinserhöhungen zu rechtfertigen. Überdies seien die US-Konjunkturdaten unverändert stark, und die US-Notenbank habe Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Allerdings ist das Abwertungspotenzial des Euro nach Ansicht von Nordea begrenzt, denn aktuelle Daten legten nahe, dass Anleger ihre Wetten auf einen Anstieg des Euro schon fast vollständig aufgelöst hätten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die weitere Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat auch am Dienstag die Aktienmärkte in Ostasien belastet. Laut Wall Street Journal hat der chinesische Ministerpräsident Xi Jinping erklärt, sein Land werde bei weiteren US-Sanktionen "zurückschlagen". Allerdings konnten die Börsen ihre Abgaben im späten Handel eingrenzen, einige Indizes schafften sogar noch den Sprung ins Plus. Die zu Wochenbeginn deutlich gefallenen Ölpreise setzten die Ölwerte etwas unter Druck. Für Woodside Petroleum ging es in Sydney um 0,9 Prozent nach unten, Oil Search reduzierten sich um 0,1 Prozent. Die Titel von Inpex fielen in Tokio um 0,7 Prozent. Der weiter zur Stärke neigende Yen setzte auch den Exportwerten in Japan etwas zu. Sony und Toyota Motor gaben um jeweils 0,1 Prozent nach. Die zuletzt stark gebeutelten Aktien von ZTE könnten nach Ansicht von Analysten einen Boden gefunden haben. Nach deutlichen Abgaben an den vergangenen acht Handelstagen ging es für die Papiere nun um 4,1 Prozent nach oben. Seit der Wiederaufnahme des Handels, die Aktie war aufgrund von Restriktionen der US-Regierung zuvor für zwei Monate vom Handel ausgesetzt, war es für die Aktien um 58 Prozent nach unten gegangen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Mercedes-Benz Cars investiert 600 Millionen Euro in Südafrika

Mercedes-Benz Cars baut ihr Werk im südafrikanischen East London aus. Für den Bau einer Lackiererei und einer Rohbauhalle sowie den Ausbau der bestehenden Montagehalle und für Logistikeinrichtungen nimmt die Daimler-Sparte 600 Millionen Euro in die Hand. In dem Werk werde auch die nächste Generation der C-Klasse produziert, hieß es.

EU prüft geplanten Kauf von Solvays Nylon-Sparte durch BASF vertieft

Die Europäische Kommission hat ein eingehendes Prüfverfahren eingeleitet, um die geplante Übernahme des weltweiten Nylon-Geschäfts von Solvay durch BASF zu prüfen. Die Kommission hat nach eigener Darstellung Bedenken, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb bei der Belieferung mit wichtigen Vorprodukten der Nylonproduktionskette beeinträchtigen könnte. Die Kommission muss nun innerhalb von 90 Arbeitstagen, also bis zum 31. Oktober, einen Beschluss erlassen.

Siemens erhält erste Smartron-Bestellung

Im März hat Siemens ihren Smartron vorgestellt, nun hat der Konzern den ersten Auftrag für die neue Lokomotive erhalten. Die Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (EGP) habe drei der für den Güterverkehr in Deutschland konzipierten Loks bestellt, teilte der DAX-Konzern mit. Die Auslieferung sei für Anfang 2019 geplant.

Siemens kauft US-Startup Building Robotics

June 26, 2018 12:11 ET (16:11 GMT)

Siemens kauft das US-Startup-Unternehmen Building Robotics und verstärkt sich damit im Bereich Workplace-Apps oder Applikationen am Arbeitsplatz und die "intelligente" Vernetzung von Gebäuden. Mit Hilfe der von Building Robotics entwickelten App "Comfy" erweitert der Bereich Building Technologies sein Portfolio im Bereich "intelligente Lösungen" für Gebäude. Laut Pressemitteilung hat das 2012 gegründete Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Oakland Expertise in den Bereichen künstliche Intelligenz und entwickelt Software für Gebäudebetreiber und -nutzer.

Ehemaliger Audi-Manager gegen 3 Mio Euro Kaution aus U-Haft entlassen

Ein wegen seiner Verwicklungen im Dieselskandal in Untersuchungshaft sitzender ehemaliger Manager von Audi ist am Dienstag gegen Kaution freigekommen. Wie sein Anwalt Peter Gauweiler sagte, musste der 59-Jährige 3 Millionen Euro Kaution hinterlegen und seinen Ausweis abgeben. Der Mann war bis zum Bekanntwerden des Dieselskandals Vorstand beim Autobauer Porsche. Zuvor hatte er die Motorenentwicklung bei Audi und im gesamten Volkswagenkonzern verantwortet.

Daimlers Mobilitätsangebote Car2Go und Mytaxi wachsen stark

Vor dem geplanten Zusammenschluss mit der Konkurrenz hat Daimlers Carsharing-Dienst Car2Go seine Kundschaft nochmal deutlich steigern können. Weltweit zählte der Dienst Ende Mai rund 3,2 Millionen aktive Kunden, wie Daimler mitteilte. Das sei ein Viertel mehr als noch vor einem Jahr. Mit einer kartellrechtlichen Genehmigung der Fusion mit DriveNow von BMW rechnet der Konzern laut eines Sprechers im zweiten Halbjahr.

Verdi bereitet sich auf Fusion von Karstadt und Kaufhof vor

Die Gewerkschaft Verdi bereitet sich auf einen möglichen Zusammenschluss der Warenhaus-Konzerne Karstadt und Kaufhof vor. Eine solche Entwicklung käme nicht überraschend, sagte Landesfachbereichsleiter Bernhard Franke der Zeitung Die Welt. Er mahnte die Unternehmen, schnell für Klarheit zu sorgen. "Wenn die Beschäftigten gewonnen werden sollen, brauchen sie Antworten", sagte er.

Deag kauft 49-Prozent-Anteil an Deag Classics von Sony

Die Deag Deutsche Entertainment AG übernimmt von Sony Music Entertainment Germany den 49-prozentigen Anteil an der Deag Classics AG, der sich noch nicht im Besitz des Entertainment-Dienstleisters befindet. Im Rahmen der Transaktion veräußert die Deag Classics AG zudem ihre Geschäftsanteile an der britischen Raymond Gubbay Ltd an Sony Music Entertainment International. Dieser Schritt ist nach eigenen Angaben Teil der langfristigen Strategie des im Prime Standard notierten Unternehmens, Minderheiten sukzessive zu verringern und dadurch das Ergebnis je Aktie zu steigern.

Moody's hebt Bonität von Telekom Austria auf Baa1 an

Moody's bescheinigt der Telekom Austria eine bessere Bonität. Die Einstufung liegt nun bei Baa1 nach Baa2, der Ausblick ist stabil. Die Ratinganhebung spiegele die Erwartung wider, dass die Verschuldungs- und Cashflow-Kennzahlen des Wiener Unternehmens auf dem derzeit starken Niveau verharren werden, begründet Moody's den Schritt.

General Electric droht nach Verschlankung Abstufung durch S&P

General Electric (GE) droht möglicherweise wegen der geplanten Verschlankung eine Verschlechterung ihrer Bonität. S&P Global Ratings teilte mit, alle Ratings von GE, auch das Langfristrating von A, zu überprüfen. Der Prozess soll etwa zum Zeitpunkt des geplanten Abschlusses der von GE angekündigten Transaktionen beendet sein.

Boeing beteiligt sich an Drohnen-Startup Matternet

Boeing hat sich am kalifornischen Startup Matternet beteiligt. Das Unternehmen hat sich auf den Transport von Waren via Drohnen spezialisiert. Boeing HorizonX Ventures war führend bei einem Investment von 16 Millionen US-Dollar in Matternet, an dem sich auch die schweizerische Post, Sony Innovation Fund und Levitate Capital beteiligt haben.

Investment-Boutique China Renaissance will in Hongkong an die Börse

Die Investment-Boutique China Renaissance, die schon vielen aufstrebenden chinesischen Startups zu Kapital verholfen hat, will nun selbst an der Börse Geld einsammeln. Die China Renaissance Holdings, die auf die Beratung und das Investment in Internetfirmen spezialisiert ist, reichte einen Antrag für einen Börsengang in Hongkong ein.

June 26, 2018 12:11 ET (16:11 GMT)

