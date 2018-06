Die kanadische Regierung bereitet laut einem Agenturbericht Zölle auf Stahlimporte aus verschiedenen Länder vor. Die Maßnahmen sollen eine Kombination aus Quoten und Zöllen sein, die auf China und andere Länder abzielen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf nicht genannte Quellen.

Kanada wolle so eine Überflutung des Landes durch Stahlimporte aus aller Welt verhindern, nachdem die USA eine Reihe von Ländern mit Zöllen auf Stahl und Aluminium belegt hatten. Ähnliche Maßnahmen plant auch die Europäische Union. Kanada hat bereits Vergeltungszölle gegenüber den USA verhängt. Sie sollen am ersten Juli in Kraft treten./jsl/she

