Frankfurt (ots) - Es ist ein Versagen auf ganzer Linie. Wie sonst soll man es nennen, wenn über Jahrzehnte Polizei, Justiz und Geheimdienste vieler Länder in einen "Krieg gegen die Drogen" geschickt werden; wenn aufwendig der Nachschub illegaler Rauschmittel auf seinen Handelsrouten blockiert wird; wenn große Aufklärungskampagnen entwickelt werden - und am Ende der Drogenkonsum nicht abnimmt. Schlimmer: Laut UN-Weltdrogenbericht hat der Drogenhandel das höchste Ausmaß aller Zeiten erreicht. Höchste Zeit sich einzugestehen: Nicht das Angebot schafft die Nachfrage, sondern Drogen werden dahin gebracht, wo man sie kauft. An der Nachfrage muss also auch ansetzen, wer gegen das grassierende Drogenproblem vorgehen will - und muss sich zugleich darauf konzentrieren, sich auf wirklich gefährliche Suchtmittel und die gefährdetsten Konsumentengruppen zu fokussieren. Warum etwa sind zwei Drittel der Drogenkonsumenten Männer?



