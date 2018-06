München (ots/PRNewswire) - HIT Robot Group (HRG), einer von Chinas Hightech-Giganten im Bereich der Robotik, hat seine Robotics Biosphere, ein umfassendes Dienstleistungsangebot für Unternehmen in verschiedenen Geschäftsphasen, den Besuchern der automatica 2018, einer internationalen Messe für Automatisierung und Robotik, die in München, Deutschland, stattfindet, präsentiert. HRG hat ebenfalls acht ihrer Produkte präsentiert und Kontakt mit Hunderten von Kunden aufgenommen, welche den chinesischen Markt erkunden wollen.



Die über drei Jahre entwickelte Robotics Biosphere (die "Biosphere") von HRG bietet Unterstützung und Dienstleistungen für Unternehmen in der Robotik-Branche, um diesen dabei zu helfen, ihre unternehmerische Tätigkeit in China lancieren, erweitern und erhalten zu können. Mit dieser Reihe an Tools sowie der im Rahmen der Zusammenarbeit mit Unternehmen wie ABB, KUKA und HOCOMA gesammelten Erfahrungen in den Bereichen Robotik-Produkte und Bildungsleistungen sowie den neusten technologischen Durchbrüchen und Dienstleistungen ist HRG für Unternehmen, welche in den chinesischen Markt einsteigen wollen, als "Golden Partner" positioniert.



"HRG hat bereits zum zweiten Mal an der automatica teilgenommen und dieses Jahr sind wir stolz darauf, unsere neusten Errungenschaften präsentieren zu können - insbesondere unsere 'Robotics Biosphere', welche bereits über 80 Unternehmen dabei geholfen hat, mit ihren technologischen Errungenschaften einen Mehrwert zu generieren", sagt Wang Meng, CEO der HIT Robot Group. "Ursprünglich haben wir dem Harbin Institute of Technology dabei geholfen, seine akademischen Errungenschaften zwecks Wachstumsbeschleunigung von Unternehmen einzusetzen. Zwischenzeitlich haben wir jedoch unsere Dienstleistungen erweitert und bieten nun ebenfalls Unterstützung bei der Vermarktung von Forschungserkenntnissen, im Bereich Talentmanagement und ermöglichen den Zugang zu den vielfältigen Ressourcen von RG in China", sagt er.



Die Biosphere von HRG verfügt über drei Divisionen, welche drei wichtige Phasen des Wachstums eines Unternehmens abdecken:



- Innovation - Unterstützt Bemühungen in der Forschung und Entwicklung von Kerntechnologien und -produkten. - Unternehmertum - Legt den Schwerpunkt auf die Inkubation von Startup-Unternehmen, Koordination der akademisch-industriellen Zusammenarbeit und Unterstützung von Teams im frühen Stadium, damit die Mitglieder zu leistungsstarken Managern werden. - Industrie - Begleitet Unternehmen in unterschiedlichen Reifestadien, bis sie schlussendlich ihren definierten Markt erreichen.



An der Veranstaltung hat HRG zusammen mit Hit Insights und dem China Institute of Science and Technology Evaluation den "2018 Analysis Report On the Robotics Industry In China" veröffentlicht. Der Bericht erklärt die neusten Trends und Herausforderungen in der chinesischen Robotik-Industrie und beurteilt den Status der Lieferkette des Landes.



Zusätzlich präsentierte HRG verschiedene neue Produkte, darunter u.a. Skill Assessment Training Platform for Industrial Robotics, T5 Collaborative Robot, Precision Cycloidal-Pin Gear Speed Reducer und Bang Bang, eine Marketingplattform für intelligente Hersteller zur Orientierung auf dem chinesischen Markt.



Mehr Informationen zu HIT Robot Group finden Sie unter: http://hrgrobotics.com



