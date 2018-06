Nach den jüngsten Börsenturbulenzen warten einige Leser bestimmt schon darauf, dass wir via Depotalarm verkünden, wir hätten alles rausgeschmissen außer Gold. Aber Fehlanzeige! Stattdessen informieren wir Sie hiermit nur über ein paar kleinere Änderungen im Depot. Business as usual also ;) Wir haben unsere Positionen in Fuchs Petrolub und Schindler auf volle Höhe aufgestockt und dafür die halbe Portion ...

