Wettingen (ots) - Heute fand in Bern die Generalversammlung der

Nagra statt. Die Verwaltungsratspräsidentin Corina Eichenberger

betonte, dass man im Jahr 2017 bei der Tiefenlagersuche wichtige

Fortschritte gemacht habe. «Wir haben im Jahr 2017 wichtige

Fortschritte gemacht, die Nagra ist auf Kurs», sagte die

Nagra-Verwaltungsratspräsidentin Corina Eichenberger an der

Generalversammlung in Bern. Ein wichtiger Meilenstein sei die

Vernehmlassung zur zweiten Sachplanetappe, die im letzten November

eröffnet worden und inzwischen abgeschlossen ist. Die Behörden

schlagen vor, die drei Standortgebiete Jura Ost, Nördlich Lägern und

Zürich Nordost in der dritten und letzten Etappe der Standortwahl

weiter zu untersuchen.



Ab 2019 sind in den drei Standortregionen Jura Ost, Nördlich

Lägern und Zürich Nordost Tiefbohrungen geplant. Ziel dieser

umfangreichen Untersuchungen ist es, den sichersten Standort für ein

Tiefenlager zu finden. In voraussichtlich vier Jahren kann die Nagra

bekannt geben, für welche Standorte sie ein Rahmenbewilligungsgesuch

einreichen wird.



Die Vertreter der Nagra-Genossenschafter haben dem Verwaltungsrat

Décharge erteilt. Da die dreijährige Amtsperiode abgelaufen ist,

standen Neuwahlen an. Dr. Andreas Pfeiffer vom Kernkraftwerk

Leibstadt hat seine Demission eingereicht, Dr. Willibald Kohlpaintner

von der Axpo Power AG wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die

anderen bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wurden alle

wiedergewählt, Corina Eichenberger bleibt Präsidentin.



