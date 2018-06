Für viele Banken ist es dieser Tage schon eine gute Nachricht, wenn sie überhaupt in der Gewinnzone bleiben. Angesichts weiterhin niedriger Zinsen und so mancher politischer Entwicklung scheint es alles andere als sicher zu sein, dass die Banken in absehbarer Zukunft profitabel sind. Zumindest bei der Commerzbank sind sich die Analysten aber weitgehend einig, dass das Unternehmen in der Gewinnzone bleiben wird.

Das EBIT soll sich bis zum Jahr 2022 sogar von derzeit 1,7 Milliarden Euro ... (Robert Sasse)

