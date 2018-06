Bei der Fußball-WM in Russland haben Kroatien und Argentinien den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Nigeria und Island sind nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Kroatien spielte am Dienstagabend gegen Island 2:1, Argentinien gewann gegen Nigeria mit demselben Resultat. Dabei brachte den Südamerikanern erst der Treffer von Marcos Rojo in der 86. Minute das Achtelfinal-Ticket, vorher sah es eine halbe Stunde danach aus, dass der Vize-Weltmeister ausscheidet. Lionel Messis Tor in der 15. Minute war durch einen Foulelfmeter in der 50. Minute, verwandelt von Victor Moses, neutralisiert worden. Als Sieger Gruppe D spielt Kroatien sein Achtelfinale am Sonntag gegen Dänemark.

Argentinien spielt bereits am Samstag gegen Frankreich.