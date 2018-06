Im eskalierenden amerikanisch-europäischen Handelsstreit könnte es Berichten zufolge bald zu einem Treffen zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump kommen. Trump habe Juncker zu einem Gespräch im Weißen Haus eingeladen, berichtete am Dienstag das US-Magazin politico. Eine Sprecherin des Weißen Hauses bestätigte die Einladung auf dpa-Anfrage zunächst nicht. Aus EU-Kreisen in Brüssel verlautete, ein Gespräch zwischen Juncker und Trump sei bereits seit dem gescheiterten G-7-Gipfel in Kanada grundsätzlich ins Auge gefasst worden. Juncker habe von sich aus angeboten, nach Washington zu reisen./dm/DP/he

