Siemens Healthineers hat am Dienstag einen minimalen Rücksetzer hinnehmen müssen. Dies könnte für Verwirrung sorgen, nachdem der Titel jüngst erst angedeutet hatte, dass er sich in einem deutlichen Hausse-Modus befinde. Die Aktie ist erst seit dem 16. März 2018 am Markt. Insofern mangelt es dem Chartbild noch ein wenig an Aussagekraft. Dennoch ist die Aktie bereits als Hausse-Kandidat identifiziert worden. Nun sollten indes zumindest die Unterstützungen bei 35 Euro halten, heißt es.

Immerhin ... (Frank Holbaum)

