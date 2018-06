Freiburg (ots) - Wer 9,19 Euro vom kommenden Januar an zu wenig findet, sollte daran denken, dass der gesetzliche Mindestlohn in ganz Deutschland gilt. In Ostdeutschland gibt es viele Regionen, in denen das Lohnniveau wesentlich niedriger liegt als in Südbaden, wo praktisch Vollbeschäftigung herrscht. Viele Branchenmindestlöhne, etwa in der Baubranche oder den Gebäudereinigern, tragen dem Rechnung, indem zwischen Ost- und Westdeutschland unterschieden wird. Wichtiger als eine möglichst hohe Zahl beim Mindestlohn wäre es, die Lohnuntergrenze gründlich zu kontrollieren. http://mehr.bz/khs145g



