Angela Merkel und Horst Seehofer bemühen sich um eine Entschärfung des Asyl-Konflikts. Mit dem Baukindergeld zeichnet sich allerdings ein grundsätzlicher Streit mit der SPD ab.

Die Vorsitzenden von CDU und CSU sind um eine Entschärfung des Konflikts bemüht, der in der Bundesregierung wegen der Asyl-Politik entbrannt ist. Nach einem knapp vierstündigen Spitzentreffen im Kanzleramt gingen die Partei- und Fraktionschefs am frühen Mittwochmorgen auseinander. Über Ergebnisse der Beratungen wurde zunächst nichts bekannt. Auch eine gemeinsame Erklärung, wie sie nach früheren Spitzentreffen veröffentlicht worden war, sollte es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht geben. Bei dem Treffen ging es neben dem erbitterten Asylstreit innerhalb der Union auch um das geplante Baukindergeld. Zuvor hatten sich im Asylstreit der Unionsparteien führende Politiker von CDU und CSU demonstrativ um eine Entspannung des heftigen Konflikts bemüht. In der Sache aber blieben beide Seiten hart. Ein Weg zu einer Kompromisslösung war weiter nicht erkennbar. Bei dem Spitzentreffen in Berlin erschienen für die CDU Kanzlerin Angela Merkel, ...

