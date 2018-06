Söldner der Freien Syrischen Armee haben sich erstmals der syrischen Armee angeschlossen. Sie unterstützen die Operation der Regierungstruppen in Süd-Syrien.

Im Süden Syriens konnte die SAA in den vergangenen zwei Tagen Erfolge erzielen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA führt aus: "Einheiten der syrisch-arabischen Armee haben am Dienstag in Zusammenarbeit mit den Alliierten die Kontrolle über die Städte Busr al-Harir und Malihat al-Atash in Daraas östlicher Landschaft übernommen." Das russische Verteidigungsministerium meldet in einer Mitteilung, dass Einheiten der Freien Syrischen Armee (FSA) und die SAA gemeinsam gegen Söldner im Süden des Landes kämpfen. Die TASS zitiert das Ministerium aus einer Mitteilung: "In den vergangenen 24 Stunden griffen die Kämpfer der Al-Nusra-Front (eine in Russland verbotene Terrorgruppe) in der südlichen Deeskalationszone die Siedlungen, die sich freiwillig auf die legitime Seite der Regierung...

