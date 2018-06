Die "Westfälische Nachrichten" zu Kohlekommission:

"Das Abschalten von Kohlekraftwerken will also (...) geplant sein - vor allem weil zugleich der Atomausstieg läuft. Es braucht Speichermöglichkeiten für den stark schwankenden Ökostrom. Es braucht schnell zuschaltbare Gaskraftwerke. Es braucht ,Stromautobahnen', die den Windstrom von Nord nach Süd bringen. Die müssen aber erst einmal gebaut werden. Und all das muss auch bezahlt werden. Der Strom muss bezahlbar bleiben, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Und dann sind da die 20?000 bis 70?000 Jobs in den Braunkohlerevieren?... (....) Die Kohlekommission ist um ihre Aufgabe nicht zu beneiden: Klimaziele, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, soziale Folgen - es geht um nicht weniger als um die Quadratur des Kreises."/yyzz/DP/she

