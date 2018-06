Die künftige europäische Agrarpolitik steht im Mittelpunkt des Deutschen Bauerntags, der am (heutigen) Mittwoch (11.00 Uhr) in Wiesbaden beginnt. Bauernpräsident Joachim Rukwied will vor den rund 700 Delegierten und 300 Gästen außerdem über die Zukunftsperspektiven der deutschen Landwirte beim Pflanzenbau und in der Tierhaltung sprechen. Auch die Bedeutung der Digitalisierung für die Bauern in den ländlichen Regionen wird ein Thema sein. Nach einem Vorschlag der EU-Kommission sollen die deutschen Bauern künftig weniger Geld aus dem EU-Haushalt bekommen als bisher. Abschluss des Bauerntags ist am Donnerstag (28. Juni)./glb/DP/he

