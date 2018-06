Von August bis Februar pendelte die Metro Aktie im Bereich um 17,00 Euro. Danach musste die Aktie herbe Rückschläge hinnehmen und das Tief wurde am 16.05. mit 10,93 Euro notiert. Danach gab es eine Gegenreaktion bis um die 12,00 Euro und danach setzte sich der Abverkauf bis zum Tief bei 10,725 Euro am 21.06. fort. Vom Tief aus gab es eine kleine Gegenwehr, die bis in den Bereich von 11,00 Euro führte. Ob sich diese Gegenwehr als technische Erholung ...

