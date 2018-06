Wie schätzen Sie die derzeitige globale wirtschaftliche Situation für Ihre Branche ein und im speziellen für Ihr Unternehmen?

Edgar Zerwesz Verkaufsleitung Automotive Applications, Gummiwerk Kraiburg, Waldkraiburg

Trotz der rasanten wirtschaftlichen Veränderungen, sehen wir der Zukunft der Kautschukbranche positiv entgegen. Kraiburg versucht stets, neue Maßstäbe in punkto Technologie, Qualität, Fertigung, Lieferung und Kundenbetreuung zu setzen. Als einer der europaweit führenden Hersteller von Kautschuk-Mischungen bauen wir unser Angebot ständig aus und erweitern es um innovative Neuerungen. Dies kreiert einen Mehrwert und trifft unsere Strategie.

Jan Kuron CSO/CMO, Compounds, Pfäffikon, Schweiz

Wir haben den Anspruch, uns als Technologieführer in unseren Spezialgebieten zu behaupten und streben daher ein überdurchschnittliches Wachstum in den nächsten Jahren an. Zur Zeit sehen wir die größten Herausforderung darin, qualifiziertes Personal besonders in technischen Berufen zu finden. Wir sehen uns verpflichtet, unser Personal selbst auszubilden und langfristig in unsere Mitarbeiter zu investieren.

Carmen Mundt Marketing Specialist BU Elastomer, Kuraray Europe, Hattersheim

Hier sind zum einen die steigenden Rohmaterialpreise zu nennen, die es gerade in preissensiblen Anwendungen schwieriger machen, auf dem Markt zu bestehen. Aber auch die erhöhten Kapazitäten aus China stellen die Branche vor neue Herausforderungen. Allerdings sehen wir uns als Spezialchemie-Hersteller noch gut aufgestellt und werden auch künftig gerade in speziellen Anwendungen wichtige Vorteile für unsere Kunden bieten können.

Reinhard Mühlbauer Kontaktbüro-Deutschland, Elastomers Union, Castel Guelfo, Italien

Die positive Entwicklung, die bereits 2017 begonnen hat, hält auch in 2018 an. Dies trotz einer allgemeinen Steigerung der Rohstoffpreise. Das war zusammen mit den Schwierigkeiten bei der Beschaffung von bestimmten Rohstoffen, allgemein das wohl größte Problem. Durch die enge Symbiose mit unserem Lieferanten der Polymere ...

