Zölle passen nicht in die heutige Welt. Aber der von US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochene globale Zollstreit wird nicht zu einer Lösung des Problems führen. Stattdessen werden alle unter der Zollspirale leiden.

Eigentlich dürfen sich die Europäer in der aktuellen Diskussion um Straf- und Schutzzölle nicht beklagen. Nach Berechnungen des Münchner ifo Instituts liegt der ungewichtete Durchschnittszoll der EU auf Warenimporte aus anderen Ländern bei rund 5,2 Prozent. Die USA erheben dagegen durchschnittlich 3,2 Prozent auf ihre Importe.

Der einfache Durchschnitt zeichnet dabei aber nur ein ungenaues Bild, denn er erfasst über die zahlreichen Gütergruppen hinweg nicht die wirtschaftliche Bedeutung der Güter im Außenhandel. Deutlicher wird dies bei der aktuell diskutierten Gütergruppe der Pkw. Die EU veranschlagt auf US-Autos aus den USA derzeit einen zehnprozentigen Zoll, die USA dagegen verlangen für eingeführte EU-Autos nur 2,5 Prozent. Allerdings erheben die USA 25 Prozent auf leichte Lastwagen, Pick-ups und SUVs.

Zollschranken aus der Entstehungsphase der WTO

US-Präsident Donald Trump hängt sich an diesen zehn Prozent auf und kritisiert sie als unfair, denn im Gegensatz zu Europa würden in den USA vielmehr europäische oder deutsche Autos verkauft werden als US-amerikanische in Europa. Abgesehen davon, dass die Wahl des eigenen Pkw eine individuelle Präferenzentscheidung des Käufers ist und dass eine nicht unerhebliche Zahl der europäischen und deutschen Autos inzwischen in Amerika produziert und teilweise von dort wieder exportiert werden, stammt das aktuelle Zollregime aus einer Zeit mit ganz anderen Zielsetzungen. Sie sind das Ergebnis der sogenannten Uruguay-Runde (1986-1994), einer multilateralen Liberalisierungsrunde ...

