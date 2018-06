Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Deutsche Bank wegen der weiter geringen Eigenkapitalrendite von 10,50 auf 9 Euro gesenkt. Analyst Firdaus Ibrahim bestätigte zudem in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine "Sell"-Einstufung - und das obwohl die Aktie in den vergangenen Wochen bereits deutlich gefallen ist. Der Umbauplan des neuen Vorstandchefs Christian Sewing überzeuge ihn immer noch nicht. Größtes Problem sei, dass die Erträge weiter schneller zurückgehen werden als die Kosten sinken. Aus diesem Grund sei es auch gerechtfertigt, dass die Deutsche Bank derzeit an der Börse gemessen am Buchwert deutlich geringer bewertet wird als die Konkurrenz./zb

Datum der Analyse: 27.06.2018

ISIN DE0005140008

